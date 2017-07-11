В ООН заявили об ослаблении конфликта в Сирии

Спецпредставитель генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура
 

Спецпредставитель генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура. Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил об увеличении шансов на решение сирийского конфликта после того, как война в стране стала менее «сложной».

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«Я считаю, что мы становимся свидетелями фазы ослабления наиболее сложного конфликта нашего времени», – заявил де Мистура в понедельник, после начала очередного раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Женеве.

Впрочем, де Мистура подчеркнул, что ожидать значительного прорыва от этих переговоров, которые продлятся в течение недели не стоит. По его словам,

он надеется на устойчивый прогресс в переговорах, если это позволит сделать внутренняя ситуация в Сирии и международная обстановка,

сообщает DW со ссылкой на dpa.

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Как отмечает спецпредставитель ООН, режим прекращения огня, о котором договорились президенты США и России во время саммита Большой двадцатки в Гамбурге и который начал действовать на юго-западе Сирии 9 июля, «придерживается довольно таки хорошо».

Сообщается, что во время переговоров при посредничестве ООН делегация сирийского правительства и умеренной сирийской оппозиции, которую поддерживает Запад, будут искать компромиссы относительно политического решения вооруженного противостояния.

В понедельник де Мистура встретился сначала с представителями сирийского правительства, а затем – с представителями оппозиции.

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