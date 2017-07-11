Красноярские депутаты вдвое подняли себе зарплату, а ведущий новостей превратил это в шоу

Видео, в котором ведущий телеканала «ТВК — 6 канал» Александр Смол высмеивает депутатов законодательного собрания Красноярска в прямом эфире, набирает популярность на YouTube и в социальных сетях. Зрители обсуждают не только депутатов, но и самого ведущего, который представил новость в стиле стендапа.

В последний день перед уходом на летние каникулы депутаты законодательного собрания Красноярского края подняли свои зарплаты почти вдвое — со 100 тысяч рублей почти до 200 тысяч (2900 евро). Об этом сообщил региональный канал ТВК6 в утреннем эфире 10 июля.

«Если вы не любите плохие новости с утра, если вас раздражают новости политики, я вам честно рекомендую: сейчас сходите почистите зубы. Потому что депутаты красноярского Законодательного собрания увеличили себе зарплаты в два раза».

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Ведущий Александр Смол представил новость в ироническом ключе.

Он аплодировал депутатам и попросил коллег за кадром тоже похлопать, смеялся и шутил.

Обстоятельства, в которых прошло голосование за индексацию, были не менее интересными. По словам Смола, депутаты на заседании профильного комитета собирались поднять зарплаты бюджетникам, но в конечном итоге подготовили и приняли законопроект об увеличении собственных доходов, причём единогласно.

Видео

«Ребята, вы просто красавцы! Хотели поднять врачам, а подняли себе:

«Врачей много, библиотекарей не так уж много, но тем не менее это существенная какая-то цифра, да ещё всякие госслужащие. Да ну их на фиг! Мы же сейчас, ребята, остались в зале Заксобрания. А давайте поднимем зарплату себе!».

Что касается закона, то в его понимании есть расхождения. Депутат Людмила Магомедова в интервью телеканалу «Афонтово» заявила, что нынешний уровень оплаты труда депутатов не соответствует их статусу, зарплата не повышалась 11 лет.

«Любой директор театра получает в три раза больше, чем председатель комитета, курирующего пять министерств, а значит и владеющий всеми этими вопросами. Поэтому тема очень актуальная, не боюсь об этом говорить».

Журналисты, ссылаясь на депутатов Закса, объясняют, что, хотя поправки вступили в силу, новых денег депутаты пока что не получают: для этого необходимо отдельно принять поправки в бюджет, а это произойдёт уже только осенью.

«Пока никакого общественного резонанса нет и не может быть, потому что решение ещё не принято», — сказала журналистам депутат Вера Оськина.