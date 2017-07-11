Без документов и навеселе: жители Латвии попались на границе Эстонии и России

Пограничная веха на Теплом озере
 

Пограничная веха на Теплом озере. Фото: Департамент полиции и погранохраны Эстонии

В минувшее воскресенье российские пограничники задержали на озере Теплом нарушивших временную контрольную линию латышей, которые в понедельник были переданы эстонским властям.

В воскресенье в 19.42 на озере Теплом моторная лодка незаконно пересекла временную контрольную линию и прошла из Эстонии в Россию, российские пограничники задержали лодку и находившимся в ней трех нетрезвых и не имевших документов граждан Латвии, сообщил во вторник BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

В понедельник эстонские пограничники приняли от российских коллег на озере Теплом троих мужчин 23, 33 и 35 лет.

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