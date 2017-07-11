В Индии мужчина убил жену из-за заминки с ужином

Индийская полиция задержала 60-летнего мужчину, убившего свою жену за то, что та вовремя не накормила его ужином. По данным полиции, вечером в субботу Ашок Кумар вернулся домой пьяным и поссорился со своей женой, 55-летней Сунаиной.

«Он пил каждый день. В субботу он снова пришел домой пьяным и начал ругаться с женой. Она была недовольна его пьянством и хотела поговорить об этом. Но он требовал немедленно принести ужин», - рассказал представитель полиции города Газиабад Рупеш Сингх.

По словам представителя полиции, мужчина разозлился из-за того, что жена не несла еду, и выстрелил ей в голову. Сунаину доставили в больницу, но спасти ее врачам не удалось.

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Ашок Кумар дал признательные показания, добавив, что сожалеет о содеянном.

Вот

уже более 10 лет домашнее насилие является в Индии самым распространенным преступлением в отношении женщин.

Согласно официальной статистике, в 2015 году сообщение об очередном случае домашнего насилия поступало в полицию Индии в среднем каждые четыре минуты. Значительная часть этих преступлений была связана с разногласиями по поводу приданого жены или невесты и права распоряжаться этим приданым.

Согласно результатам опроса, который проводился по заказу правительства,

более 54% мужчин и 51% женщин в Индии считают нормальным, если муж бьет жену за проявленное неуважение к его родителям

или за то, что супруга пренебрегает своими обязанностями по дому или плохо заботится о детях.

Некоторые опрошенные даже заявили, что муж вправе побить жену, если она недосолит или пересолит блюдо.

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