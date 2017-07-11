В Великобритании впервые заключен однополый брак между мусульманами

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Великобритании зарегистрирован первый в стране однополый брак между мусульманами. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает издание The Daily Telegraph.

Церемония прошла в загсе города Уолсолл, графство Уэст-Мидлендс. 24-летний Джахед Чаудури (Jahed Choudhury) и 19-летний Шон Роген (Sean Rogan) пришли на мероприятие в традиционных бангладешских костюмах. «Мы покажем всему миру, что можно быть геем и мусульманином», — заявил Чаудури.

В прошлом мусульмане оскорбляли и били Чаудури из-за сексуальной ориентации. Его выгнали из мечети, которую он посещал 15 лет. Он пытался измениться, принимал лекарства, совершал паломничества и даже начал отношения с девушкой, но это не помогло. Мужчина пытался покончить с собой и считает, что его спасла встреча с будущим мужем.

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