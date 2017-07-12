ИГИЛ подтвердил информацию о гибели своего главаря

Сирийский совет по надзору за правами человека (The Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) подтвердил информацию о том, что Абу Бакр аль-Багдади, лидер террористической группировки «Исламское государство», мертв, сообщает Reuters сегодня, 11 июля.

Источники SOHR в сирийском Дейр-эль-Зор подтвердили, что аль-Багдади был убит, но отказались уточнять, когда это произошло.

«У нас есть подтвержденная информация от лидеров ИГ, в том числе одного из первых лиц в группировке ИГ в городе Дейр-эль-Зор», - сообщил агентству Reuters глава правозащитной организации Рами Абдулрахман. По его словам, источники в городе на востоке Сирии подтвердили смерть аль-Багдади, но не уточнили, когда это произошло. Иракские и курдские официальные лица пока не давали комментариев по этому поводу.

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Минобороны России сообщало о ликвидации главаря исламистов еще в прошлом месяце. Тем не менее Пентагон сегодня, 11 июля, сообщил, что по-прежнему не может подтвердить данные о его смерти.

Пресс-служба Пентагона в ответ на запрос Reuters сообщила, что не располагает никакими подтверждениями по поводу смерти главаря исламистов.

Ранее телеканал Alsumaria сообщил о заявлении ИГ, в котором исламисты пообещали в скором времени назвать имя преемника аль-Багдади.

По словам источника телеканала, заявление ИГ было ожидаемым, после того как два дня назад боевики сняли запрет в Таль-Афаре на публичную огласку информации о смерти аль-Багдади. Ранее за распространение слухов о смерти главаря террористической группировки полагалось наказание в 50 плетей. В начале июля боевики расправились с имамом, который во время молитвы упомянул о предполагаемой гибели аль-Багдади. Проповедник Абу Кутаиба, один из лидеров джихадистов, был сожжен в городе-крепости Таль-Афар, уточняет The Daily Mail.

В конце июня иранское телевидение распространило снимки мертвого человека, внешне похожего на главаря ИГ. Тогда же командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази в интервью иранскому сайту сообщил, что «террорист Багдади определенно мертв», писала турецкая газета Daily Sabah.

Ранее СМИ не раз сообщали о ликвидации аль-Багдади, но позже эта информация не подтверждалась.

Аль-Багдади (Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) стал известен после того, как в июле 2014 года провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. Созданное им «Исламское государство» стало самой кровавой и влиятельной террористической группировкой, взяв под контроль значительные территории в Сирии и Ираке. Согласно официальному иракскому правительственному документу, аль-Багдади родился в Самарре в Ираке в 1971 году. По-видимому, он присоединился к мятежу, который разразился после вторжения США в Ирак в 2003 году, и какое-то время находился в американской военной тюрьме.





