Сын Трампа представил данные о сборе РФ компромата на Клинтон

Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в Twitter скриншоты переписки с пиарщиком Робом Голдстоуном. В письмах рассказывается о компромате на Хиллари Клинтон - соперника Дональда Трампа на президентских выборах. Голдстоун пишет, что компромат собирал «королевский прокурором» России. СМИ полагают, что речь идет о генеральному прокуроре РФ Юрии Чайке.

Как следует из публикации The New York Times, Голдстоун обращался к Трампу по просьбе Эмина Агаларова, сына Араса Алгарова, российского партнера Трампа. В письмах Голдстоун утверждает, что компромат на Клинтон - это «часть плана поддержки Трампа российским правительством», а его источник - российский генпрокурор, который представил документы Алгарову-старшему. В ответ Трамп-младший соглашается на встречу.

Компромат должна была передать адвокат Наталья Весельницкая. В интервью NBC News она сказала, что на встрече в Trump Tower в июне 2016 года были Трамп-младший, зять Трампа Джерад Кушнер и еще один политтехнолог. То, что передача компромата состоялась, Весельницкая отрицает.

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Весельницкая связана с прокуратурой. «Новая газета» называла ее женой экс-зампрокурора Московской области Александра Митусова. По данным «Фонтанки», в подмосковной прокуратуре работала сама Весельницкая. В США она известна как адвокат сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва, которого обвиняли в отмывании денег, связанных с делом Магнитского.

В материале The Washington Post на эту тему юристы говорят, что скандал может стать поворотным моментом в расследовании возможного вмешательства России в выборы в пользу Трампа, а также первым серьезным доказательством сговора и основанием для уголовного преследования Трампа-младшего.





