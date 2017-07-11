В Австрии непогода нанесла ущерб размером в 15 млн евро

Гроза, торнадо и другие погодные сюрпризы причинили столице Австрии Вене ущерб ориентировочно на 15 млн евро, сообщает местное издание Heute.

«Град размером с мячик для гольфа, грозы, сильный дождь и торнадо оставили после себя следы разрушения. Печальный результат: €15 млн евро потерь», - информирует СМИ.

Сильно пострадало сельское хозяйство, около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Громадные градины разбили стекло в оранжереях. Особенно пострадали некоторые районы Вены и окрестностей, а также земли в Нижней Австрии.

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Кроме ливней и крупного града столица стала свидетелем такого редкого для Австрии погодного явления, как торнадо, который прошел в нескольких километрах на восток от аэропорта Вены.