Россия не поддержит санкции США против КНДР

 

Фото: AP/Scanpix

В ближайшие дни запланировано голосование по новому пакету санкций против Северной Кореи в Совбезе ООН

Россия и Китай не намерены поддержать в Совбезе ООН проект резолюции США, которая вводит новый пакет санкций против КНДР, пишут Известия со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах.

Отмечается, что предлагаемые ограничения включают эмбарго на энергопоставки Пхеньяну и запрет на работу северокорейских рабочих за рубежом. По словам собеседника газеты, документ не поддержат ни Москва, ни Пекин. Он также уточнил, что Россия выступает против дополнительных санкционных мер.

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Напомним, в ответ на очередной пуск ракеты КНДР 4 июля, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон готов задействовать все возможности, включая военную силу. Она анонсировала новую резолюцию с «пропорциональным ответом» Северной Корее.


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