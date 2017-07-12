В Швеции Эрдогана официально обвинили в геноциде

 

Фото: AP/Scanpix

Шведские законодатели подали жалобу против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинив его в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях.

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Пятеро депутатов парламента Швеции подали запрос государственному прокурору страны о роли Эрдогана в конфликте между турецкой армией и курдскими вооруженными формированиями начиная с 2015 года.

Эта жалоба стала первой в Швеции, которую подали против главы иностранного государства. В ней также упоминаются и ряд других турецких высших должностных лиц, включая премьер-министра Бинали Йылдырыма.

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В случае удовлетворения жалобы не исключена выдача ордера на арест Реджепа Тайипа Эрдогана.

В 2014 году в Швеции был принят закон, согласно которому национальные суды могут выносить решения по любому делу, связанному с преступлениям против человечности, вне зависимости от того, где они были совершены.

Решение об открытии расследования по жалобе будет принимать шведская прокуратура.

Напомним, 9 июля в центре Стамбула прошел митинг против правительства Эрдогана, в котором приняли участие десятки тысяч человек.

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