Из Германии в Россию по почте под видом детских пазлов отправили 30 кг наркотиков

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Сотрудники ФСБ и ФГУП «Почта России» перехватили контрабандный груз наркотиков, замаскированный под посылку с набором детских игр, построенных на составлении картинок. Всего было изъято несколько десятков килограммов запрещенных веществ.

Почтовое отправление пришло в РФ из Германии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Почта России».

По данным следователей, организаторами контрабандной поставки стали уроженец Украины и жительница Астраханской области. Они сговорились с сотрудниками двух московских отделений связи и работниками курьерской доставки.

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«(Последние) выдавали подозреваемым международные почтовые отправления без проверки документов», - отметили на почте.

В ходе разработки этой группы посылка с пазлами, где оказались наркотики, была перехвачена, а оба предполагаемых наркоторговца пойманы с поличным в отделении почты в Москве.

«В посылках эксперты обнаружили свыше 30 килограммов сильнодействующих синтетических препаратов, которые считаются «клубными» наркотиками и распространяются в основном среди подростков. Стоимость данной партии на черном рынке составляет несколько десятков миллионов рублей», - пояснили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о незаконной пересылке наркотиков в особо крупном размере. Сотрудники почты и курьеры, уличенные в грубом нарушении правил, будут уволены.



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