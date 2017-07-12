Белорусы никогда не откажутся от русского языка, пообещал Лукашенко

Александр Лукашенко
 

Александр Лукашенко. Фото: NIKOLAI PETROV / POOL / BELTA POOL

Русский язык - это национальное достояние Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 12 июля на Всемирном конгрессе русской прессы, который проходит в Минске.

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«Русский язык для нас не чужой. Это и наше национальное достояние. Белорусы за свою многовековую историю внесли немалый вклад в его развитие, обогатили его. И сегодня в нашей стране он имеет статус государственного наравне с белорусским языком», - цитирует президента агентство «Белта».

Благодаря этому страна имеет возможность вести масштабные и прямые контакты в области науки, культуры и искусства, расширять сотрудничество с братскими народами, отметил Лукашенко.

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«Вы приехали в страну, где чтят, уважают, разговаривают и думают по-русски», - подчеркнул Лукашенко и отметил, что параллельно немало сделано для того, чтобы на тот же уровень, на котором находится русский, поднять и белорусский язык, и это не должно настораживать.

По словам белорусского лидера, «потерять русский язык - это потерять историю, современность и будущее».

Организаторами международного форума в Минске выступают Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП), Информационное агентство России ТАСС, Министерство информации Белоруссии и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

В феврале Лукашенко во время встречи «Большой разговор с президентом» уже заявлял, что Белоруссии нельзя отказываться от русского языка. «Русский язык - это великое, это наше», - сказал тогда политик.

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