Ядовитая змея довела до паники отдыхающих на лодке

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Ядовитая змея из семейства гремучих встретилась на пути лодки, в которой находилась группа людей. Животное вначале вызвало смех у отдыхающих, плавая вокруг судна, однако потом явно вознамерилось забраться на борт, передает The Mashable.