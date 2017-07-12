Ядовитая змея довела до паники отдыхающих на лодке

 

Фото: скриншот видео

Ядовитая змея из семейства гремучих встретилась на пути лодки, в которой находилась группа людей. Животное вначале вызвало смех у отдыхающих, плавая вокруг судна, однако потом явно вознамерилось забраться на борт, передает The Mashable.

Отдыхающие, видя маневры змеи, принялись шутить. Однако потом ситуация заставила их предпринимать конкретные меры, чтобы змея не смогла забраться на борт. Шутки уступили место панике и они стремительно завели лодку, чудом отогнав змею.

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