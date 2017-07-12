Убийство Немцова: для обвиняемого запросили пожизненное

Заур Дадаев
 

Заур Дадаев. Фото: REUTERS/Scanpix

В России обвиняемого в убийстве Заура Дадаева хотят приговорить к пожизненному заключению. Обвинение также просит назначить Дадаеву штраф 200 тысяч рублей (около 2900 евро), сообщает Медуза.

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Помимо этого обвинение просит лишить Дадаева, служившего во Внутренних войсках, звания лейтенанта и ордена Мужества.

Анзора Губашева Семененко попросила приговорить к 23 годам строгого режима с таким же штрафом. Его брата Шадида Губашева попросили приговорить к 21 году строгого режима со штрафом 2900 евро.

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Темирлана Эскерханова попросили приговорить к 19 годам лишения свободы, Хамзата Бахаева - к 17 годам.

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Напомним, летом 2016 года следственный комитет России закончил расследование в отношении пятерых чеченцев, обвиняемых в исполнении убийства Немцова, и передал дело в суд.

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