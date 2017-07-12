Убийство Немцова: для обвиняемого запросили пожизненное

В России обвиняемого в убийстве Заура Дадаева хотят приговорить к пожизненному заключению. Обвинение также просит назначить Дадаеву штраф 200 тысяч рублей (около 2900 евро), сообщает Медуза.
- Дадаев заявил, что он «не идиот», чтобы убивать Немцова прямо напротив Кремля 2 июля 2017 г.
- Все фигуранты дела об убийстве Немцова признаны виновными 30 июня 2017 г.
- Путин наградил грамотой руководителя следственной группы по делу Немцова 19 мая 2017 г.
- В СМИ появилось видео допроса предполагаемого убийцы Немцова 19 апреля 2017 г.
- Маккейн поставил убийство Вороненкова в один ряд с гибелью Магнитского и Немцова 24 марта 2017 г.
- Свидетельница убийства Немцова купила четыре квартиры в Киеве 1 марта 2017 г.
- В годовщину убийства Немцова разобрали мемориал на месте его гибели 27 февраля 2017 г.
- В России прошел марш памяти Немцова 26 февраля 2017 г.
- В Москве обстреляли машину адвоката обвиняемого в убийстве Немцова 15 февраля 2017 г.
- Обвиняемый в убийстве Немцова женился в СИЗО 13 декабря 2016 г.
- Суд отказался вызвать Кадырова на допрос по делу об убийстве Немцова 6 декабря 2016 г.
Помимо этого обвинение просит лишить Дадаева, служившего во Внутренних войсках, звания лейтенанта и ордена Мужества.
Анзора Губашева Семененко попросила приговорить к 23 годам строгого режима с таким же штрафом. Его брата Шадида Губашева попросили приговорить к 21 году строгого режима со штрафом 2900 евро.
Темирлана Эскерханова попросили приговорить к 19 годам лишения свободы, Хамзата Бахаева - к 17 годам.
Напомним, летом 2016 года следственный комитет России закончил расследование в отношении пятерых чеченцев, обвиняемых в исполнении убийства Немцова, и передал дело в суд.Еще по этой теме