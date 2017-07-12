Адвокат жертв MH17 призвал Путина искупить вину

Президент России Владимир Путин должен «искупить вину» перед погибшими на малайзийском самолете MH17, который был сбит на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом заявил американский адвокат Джером Скиннер, который представляет интересы жертв из Австралии, Малайзии, Новой Зеландии и Нидерландов, в открытом письме Путину, обнародованном в австралийской газете Sydney Morning Herald в среду, 12 июля.
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«Мои клиенты ждут уже три года, господин Путин. До сих пор никто не понес никакой ответственности. Разве вы не чувствуете, что такая трагическая утрата заслуживает объяснения? Вы - единственный человек, который может исправить ситуацию», - пишет Скиннер.
Он предупредил, что
использует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и любые доступные инстанции, чтобы «привлечь Кремль к ответу».
«Встретьтесь со мной и искупите вину перед жертвами этой трагедии», - призвал Скиннер Путина.
Ранее власти Малайзии сообщили, что имена ответственных за крушение самолета рейса MH17 в Донецкой области станут известны к 2018 году.По данным предварительного расследования, в поле зрения органов юстиции за «активную роль» в этой трагедии находятся около 100 человек.Еще по этой теме