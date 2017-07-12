Адвокат жертв MH17 призвал Путина искупить вину

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент России Владимир Путин должен «искупить вину» перед погибшими на малайзийском самолете MH17, который был сбит на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом заявил американский адвокат Джером Скиннер, который представляет интересы жертв из Австралии, Малайзии, Новой Зеландии и Нидерландов, в открытом письме Путину, обнародованном в австралийской газете Sydney Morning Herald в среду, 12 июля.

Еще по этой теме

«Мои клиенты ждут уже три года, господин Путин. До сих пор никто не понес никакой ответственности. Разве вы не чувствуете, что такая трагическая утрата заслуживает объяснения? Вы - единственный человек, который может исправить ситуацию», - пишет Скиннер.

Он предупредил, что

использует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и любые доступные инстанции, чтобы «привлечь Кремль к ответу».

Реклама

«Встретьтесь со мной и искупите вину перед жертвами этой трагедии», - призвал Скиннер Путина.

Ранее власти Малайзии сообщили, что имена ответственных за крушение самолета рейса MH17 в Донецкой области станут известны к 2018 году.По данным предварительного расследования, в поле зрения органов юстиции за «активную роль» в этой трагедии находятся около 100 человек.

Еще по этой теме
Bellingcat: РФ подделала доказательства по MH17

Bellingcat: РФ подделала доказательства по MH17

Стала известна дата объявления результатов следствия по гибели MH17 в Донбассе

Стала известна дата объявления результатов следствия по гибели MH17 в Донбассе

Комиссия по MH17 назовет место запуска сбившей самолет ракеты

Комиссия по MH17 назовет место запуска сбившей самолет ракеты


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 99450 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR

reklama.vesti.lv

Миллионы смартфонов атаковал новый вирус Hi-Tech

Миллионы смартфонов атаковал новый вирус

Русская Лара Крофт: Кудрявцева показала откровенный снимок Showbiz

Русская Лара Крофт: Кудрявцева показала откровенный снимок

За гранью: женщина кормит ребенка грудью во время секса Wo&Men

За гранью: женщина кормит ребенка грудью во время секса

Дизельный скандал: расследование захватило Porsche Hi-Tech

Дизельный скандал: расследование захватило Porsche

Малышка в «нарядах» из еды и цветов покорила Сеть Wo&Men

Малышка в «нарядах» из еды и цветов покорила Сеть

За рубежом

Авиакатастрофы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
VADĪBAS ASISTENTS/-E
VADĪBAS ASISTENTS/-E
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 