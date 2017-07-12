Песков: Путин не ждет уступок от Трампа

 

Фото: AP/Scanpix

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не ждет уступок от президента США Дональда Трампа и сама не готова идти на них, передает РИА «Новости».

«От президента Трампа никто не ждет уступок Москве, и Москва не ждет уступок от Дональда Трампа», — сказал он.

По словам Пескова, глава государства Владимир Путин никогда не говорил о каких-то уступках и не ставил вопрос подобным образом.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин остался доволен встречей с Дональдом Трампом, которая прошла на полях саммита G20.


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