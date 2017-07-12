Бургомистр Гамбурга извинился за беспорядки на G20

Бургомистр Гамбурга Олаф Шольц признал, что принятые меры безопасности во время проведения саммита «большой двадцатки» были недостаточными, и пообещал наказать нарушителей.

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Бургомистр Гамбурга Олаф Шольц (Olaf Scholz) извинился перед горожанами за беспорядки во время проведения саммита «Группы двадцати». С таким заявлением он выступил в среду, 12 июля, спустя четыре дня после завершения G20. Глава городской администрации признал, что принятых мер безопасности оказалось недостаточно.

Шольц подчеркнул, что нарушители правопорядка должны быть наказаны. Одновременно он поблагодарил полицейских, медиков и пожарных, а также простых жителей города за их действия во время саммита и помощь в восстановлении города после беспорядков, устроенных агрессивными экстремистами.

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Помимо этого, городские власти совместно с федеральным центром обещают в ближайшие дни определить размер компенсаций пострадавшим в ходе беспорядков и возместить им ущерб. Рассмотрением жалоб и заявлений на компенсации будет заниматься Гамбург.

В свою очередь, гамбургские полицейские, а также сотрудники правоохранительных органов из других федеральных земель, которые участвовали в обеспечении безопасности гостей G20, получили три дня отгулов. В общей сложности это 20 тысяч полицейских, многим из которых пришлось отработать несколько смен подряд с небольшими перерывами на сон. Более 470 полицейских получили ранения в ходе беспорядков. В качестве благодарности за работу во время саммита целый ряд организаций предложили полицейским бесплатные концерты, например в Эльбской филармонии, или бесплатное проживание в отелях.

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