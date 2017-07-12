СМИ: На саммите Украина-ЕС может произойти скандал

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Deutsche Welle


Документ, который должен быть принят по итогам саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве, оказался под угрозой из-за пункта о европейской перспективе украинской стороны, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

Отмечается, что против такой формулировки категорически выступают Нидерланды, их опосредованно поддерживают Германия и Франция.

В целом проект текста заявления нынешнего саммита охватывает все основные направления сотрудничества Украины с Евросоюзом и не вызывает возражений ни у одной из сторон.

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Кроме одного предложения в преамбуле документа, в котором говорится, что лидеры стран-членов ЕС признают европейские устремления Украины и приветствуют ее европейский выбор.

Украинская сторона настаивает, чтобы это предложение было включено в текст именно в таком виде.

Иначе, по информации источника, Киев откажется от принятия совместного заявления.

Как сообщалось, принятие совместного заявления по итогам саммита Украина-ЕС оказалось под угрозой. Оказалось, что Нидерланды резко против возможной фиксации в документе положения о признании европейских стремлений Украины.

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