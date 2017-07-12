В швейцарских супермаркетах начнут продавать сигареты с марихуаной

 

Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

Сеть швейцарских супермаркетов Coop начнет продавать сигареты с марихуаной. Об этом сообщает The Local.

Компания Heimat, которая с 2016-го занималась производством табачных изделий, решила расширить ассортимент. Новые сигареты поступят в продажу 24 июля.

Швейцарские власти в 2011 году легализовали марихуану с содержанием одного процента тетрагидроканнабинола — что выше стандарта в 0,2 процента, принятого в ряде европейских стран. В новом продукте от Heimat будет, однако, высокая доза каннабидиола — такое сочетание веществ не вызовет наркотическое опьянение, однако поможет потребителям справиться с болью, воспалением и паническими страхами.

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Цена нового товара — 19,90 франка за пачку (20,66 доллара). Употребление марихуаны в качестве лекарства, помимо некоторых штатов США, легализовано в нескольких европейских странах. В нескольких государствах Европы оборот каннабиса и выращивание небольших объемов конопли не преследуется уголовно, а употребление допускается в специально отведенных местах.


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