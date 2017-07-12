Таинственный незнакомец или незнакомка: c кем Путин побывал на Валааме? (фото)

 

Фото: Mikhail Klimentyev/TASS/Scanpix

Президент Владимир Путин 11 июля посетил Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь. Журналисты телеканала «Дождь» внимательно посмотрели записи сопровождавших главу государства видеографов и заметили, что к монастырю Путин приехал в компании неизвестного спутника или спутницы.

На видео, которое накануне опубликовал телеканал «Звезда» на своем сайте, Путин подъезжает к монастырю на автомобиле Mercedes ML, которым управляет сам. Припарковавшись, он выходит, открывает дверь пассажиру, который сидит на заднем сидении, и протягивает руку.

На кадрах «Звезды» лица пассажира не видно, но на более качественных кадрах, которые «Дождю» предоставило агентство Ruptly, видно, что на коленях у человека красная сумка.

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Пассажир, пол которого из репортажа остался неясен, отказался выйти из машины, указав на что-то президенту пальцем. После этого Путин захлопнул дверь и пошел в храм, где его ожидал патриарх.

Twitter

После посещения храма Путин уехал на другом Mercedes, но уже в компании патриарха, причем оба сели на задние сидения. На сайте Кремля это описано так: «Владимир Путин вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом почтили память преподобных Сергия и Германа. После посещения храма глава государства и предстоятель Русской православной церкви продолжили общение».

«Звезда» - единственный канал, который показал это видео. Другие каналы, в том числе «Первый» и «Россия», показали обрезанный вариант, хотя, по данным «Дождя», именно ВГТРК снимал все кадры с Валаама.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос «Дождя» о том, кого Путин привез в своей машине на Валааме: «Понятия не имею».

Однако РБК он заявил, что этим человеком был сотрудник службы безопасности.

На вопрос, почему президент открывал дверь сотруднику службы безопасности, или, возможно, он просто хотел что-то взять, Песков ответил: «Что-то хотел взять».

Развод президента Владимира Путина с супругой Людмилой состоялся в 2014 году, а объявлено о нем было еще в 2013.

К 2016 году бывшая жена президента РФ снова вышла замуж и взяла фамилию нового мужа, однако личная жизнь президента держится в секрете.

СМИ в разное время приписывали Путину романы с известными спортсменками - Алиной Кабаевой, которая якобы родила ему троих детей, и боксершей Натальей Рагозиной, которая в 2015 году наблюдала за соревнованиями по боевому самбо в Сочи, сидя в ложе почетных гостей рядом с Путиным.


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