От Антарктиды откололся самый крупный за всю историю наблюдений айсберг

Этого события ждали и предупреждали о том, что это произойдет, в начале года. Участники Project Midas британского университета Суонси в Уэльсе вели наблюдение за процессом образования айсберга более 10 лет.

Раскол был обнаружен в 2010 году, увеличение его ускорилось в 2014 году, сделав все более вероятным неизбежное отделение.

Отделение айсберга произошло в период между понедельником, 10 июля, и средой, 12 июля. РИА «Новости», ссылаясь на AFP, уточняет, что отколовшаяся часть ледника Ларсен С имеет площадь 5,8 тыс кв. км.

Twitter

#BREAKING : Giant Antarctic iceberg breaks free of Larsen C ice shelf: 5,800 sq km iceberg = London X 4 / New York X 7/ Luxembourg X 2 pic.twitter.com/h2XNZHsDDh — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 12 July 2017

Толщина ледника Ларсен достигает приблизительно 350 метров. Он сдерживает все внутренние ледники Антарктиды от схода в океан, которые тоже могут начать отделяться от континента. Отсоединение айсберга привело к потере десятой части всего ледника.

Образование айсберга не связано с глобальным потеплением. В отличие от тонких слоев морского льда, Ларсен - шельфовый ледник, то есть плавающая в океане масса льда.

«В Антарктиде достаточно льда, чтобы повысить уровень моря на 60 метров, если все растает или даже просто выльется в океан», - объяснил газете The Guardian профессор геологии Имперского колледжа Лондона и содиректор Грантемского Института изменения климата и окружающей среды Мартин Зигерт.

Рождение огромного айсберга не приведет к подъему уровня мирового океана. «Это похоже на кубик льда в вашем стакане с джин-тоником - он уже плавает, а если и тает, то не меняет объем воды в стакане очень сильно», - сравнил Зигерт.

Twitter

Breaking news! The iceberg has fully detached from Larsen C - more details to follow soon pic.twitter.com/pdSxDuAGjR— Project MIDAS (@MIDASOnIce) 12 July 2017