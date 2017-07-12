От Антарктиды откололся самый крупный за всю историю наблюдений айсберг

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

На северо-западе Антарктиды от шельфового ледника Ларсен С откололся айсберг площадью почти 6 тыс. кв. км и массой в триллион тонн - самый крупный за всю историю наблюдений, сообщает BBC.

Этого события ждали и предупреждали о том, что это произойдет, в начале года. Участники Project Midas британского университета Суонси в Уэльсе вели наблюдение за процессом образования айсберга более 10 лет.

Раскол был обнаружен в 2010 году, увеличение его ускорилось в 2014 году, сделав все более вероятным неизбежное отделение.

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Отделение айсберга произошло в период между понедельником, 10 июля, и средой, 12 июля. РИА «Новости», ссылаясь на AFP, уточняет, что отколовшаяся часть ледника Ларсен С имеет площадь 5,8 тыс кв. км.

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Толщина ледника Ларсен достигает приблизительно 350 метров. Он сдерживает все внутренние ледники Антарктиды от схода в океан, которые тоже могут начать отделяться от континента. Отсоединение айсберга привело к потере десятой части всего ледника.

Образование айсберга не связано с глобальным потеплением. В отличие от тонких слоев морского льда, Ларсен - шельфовый ледник, то есть плавающая в океане масса льда.

«В Антарктиде достаточно льда, чтобы повысить уровень моря на 60 метров, если все растает или даже просто выльется в океан», - объяснил газете The Guardian профессор геологии Имперского колледжа Лондона и содиректор Грантемского Института изменения климата и окружающей среды Мартин Зигерт.

Рождение огромного айсберга не приведет к подъему уровня мирового океана. «Это похоже на кубик льда в вашем стакане с джин-тоником - он уже плавает, а если и тает, то не меняет объем воды в стакане очень сильно», - сравнил Зигерт.

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По мнению ученых, в ближайшее время айсберг будет двигаться достаточно медленно, однако за ним необходимо наблюдать: морские течения могут вынести его туда, где он будет представлять опасность для движения судов.

Ледник Ларсена изначально состоял из трех - Ларсен А, Ларсен B и Ларсен C. За последние полвека температура на Антарктическом полуострове выросла на 2,5 градуса по Цельсию. Изменение климата привело к тому, что в 1995 году Ларсен А площадью 4000 кв. км был полностью разрушен. В начале 2000-х от Ларсена B откололся айсберг площадью более 3 тыс. км.

В декабре 2016 года NASA получила снимки с самолетов, которые показали, что в Ларсене С возникла гигантская трещина длиной в 112 километров, шириной примерно в 100 метров и глубиной примерно в 500 метров. В этом году она стремительно росла и к июлю увеличилась до 200 километров в длину. Масса льда здесь может достигать триллиона тонн.


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