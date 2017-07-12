Бывшего президента Бразилии приговорили к тюрьме за коррупцию

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Бывшего президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силву приговорили к девяти с половиной годам тюремного заключения.

Да Силва избрался президентом в 2003 году и исполнял обязанности главы государства в 2011 году. В 2016 году ему предъявили обвинение в отмывании денег. Кроме того, его обвиняли в получении виллы в подарок от компании, работавшей с нефтяной компанией Petrobas.

После предъявления обвинения Да Силва попытался устроиться в правительство, что гарантировало бы ему неприкосновенность. Суд запретил брать его на работу.

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Президент страны Дилма Русеф, которая хотела нанять да Силву, вскоре тоже была отстранена от должности.


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