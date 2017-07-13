В Крым привезли еще две подозрительные турбины

Агентство Reuters сообщило о поставках в Крым еще двух газовых турбин с материковой территории России. У агентства нет точных данных, имеет ли оборудование отношение к немецкой компании Siemens, которая оказалась в центре скандала из-за потенциального нарушения режима санкций. Однако агентство отмечает, что внешний вид турбин в порту Феодосии совпадает с публичными фото немецких турбин. А поставки могут углубить кризис, связанный с потенциальным нарушением режима санкций.

Энергоснабжение Крыма, отрезанного украинской энергосистемы - один из острейших вопросов развития региона.

Reuters сообщает, что подозрительные турбины видели два корреспондента агентства в порту Феодосии. Турбины - это четыре цилиндрических объекта длиной в несколько метров, покрытые брезентом сине-серой расцветки. По параметрам объекты совпадают со спецификациями на турбины Siemens. В этом случае два замеченных объекта - это сами турбины, два других - генераторы.

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Впервые о поставках газовых турбин для крымских электростанций Reuters сообщил 5 июля.

Ранее немецкая компания подтвердила, что минимум две турбины, поставленные компании «Технопромэкспорт» («дочка» «Ростеха»), были отправлены в Крым - против желания Siemens, без ведома компании и в нарушение санкций ЕС, введенных после присоединения украинского полуострова к России, которое на Западе считают аннексией. Siemens готовит судебный иск против «Технопромэкспорта».

«Технопромэкспорт» утверждал, что две турбины были закуплены на вторичном рынке и модернизированы на российских предприятиях. Источники РБК сообщали, что оборудование было произведено на совместном предприятии «Силовых машин» и Siemens в Санкт-Петербурге, однако затем значительно переделано на заводах «Ростеха».

10 июля Siemens объявила, что турбины были изготовлены для оснащения электростанций в Краснодарском крае, а в Крым их поставили помимо воли производителя.

11 июля посол Германии в России Рюдигер фон Фрич призвал российские власти расследовать поставку турбин Siemens в Крым в обход санкций, предупредив, что нарушение контракта может стать «сильным ударом по инвестициям в Россию».