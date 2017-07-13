«Как в боевике»: фото с ребенком на рапсовом поле обернулось большой нервотрепкой

Рапсовое поле
 

Рапсовое поле. Фото: Evija Trifanova / LETA

Последние пару недель социальные сети полны фотографий с маковых, ромашковых, васильковых и рапсовых полей. Главный вопрос в различных группах: где есть красивые поля? Однако у завораживающих снимков на фоне эстонской природы есть и обратная сторона. Жителю Таллинна Алексу пришлось испытать это на собственном опыте.

«В понедельник мы с семьей ездили за город. Подъезжая к Падизе, увидели цветущее поле, которое никак не было огорожено и не имело знаков собственности. Мы решили выйти и сделать пару снимков на память, и заехали в посыпанный гравием карман для машин», - рассказал Алекс Rus.Postimees. По его словам, как и всегда на природе, они вели себя очень аккуратно – не рвали цветы, не топтали, не ломали. А в поле зашли не дальше двух метров, причем шли не по цветам, а по одной из борозд, оставленных каким-то транспортным средством.

Сделав несколько фотографий с маленьким сыном, семейство уже садилось в машину, как вдруг сзади подъехала машина с прицепом и преградила им выезд.

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Алекс с супругой поначалу подумали, что это такие же любители эстонских пейзажей, но это оказался владелец поля собственной персоной, и он был порядком разозлен.

«Заблокировали, как преступников в боевике»

«Из машины вылетел мужчина, начал бегать вокруг нашей машины, фотографировать ее и нас, - вспоминает Алекс. - Он кричал, что ему все надоело, что ему вытоптали все поле, что он никак не может заработать денег, что теперь он подаст на нас в суд и мы выплатим ему большущий штраф».

После этого и владелец поля, и попавший в передрягу отец семейства вызвали полицию. Фермер – из-за проникновения на его поле, Алекс – за незаконное удержание и препятствие выезду. Закончилась история почти через полтора часа, когда хозяин поля уехал, так и не дождавшись приезда стражей порядка.

«Мы всё это время просидели в своей машине. Был уже одиннадцатый час вечера. Устали все, особенно ребенок, который хотел пить, есть, спать и пребывал в шоке от всей этой ситуации», - рассказала супруга Алекса.

Поля вытаптывают массово

Очевидно, Алекс и его семья попали под горячую руку землевладельца, ведь, как нам сообщили в полиции, жалобы фермеров на вытаптывание полей за последние несколько недель стали массовыми. О масштабе ущерба можно судить по опубликованным вчера в социальных сетях фотографиям с дронов. Многие любители селфи на природе делятся своим опытом неприятного общения с хозяевами земли и полицией. На некоторых полях – например, на знаменитом маковом поле в Козе, - уже появились запрещающие проезд знаки и таблички «Частное владение».

Алекс с супругой действия рьяных любителей селфи не одобряют, однако и реакция хозяина поля их возмущает, главным образом из-за того, что ее невольным участником стал их ребенок.

«Нам очень жаль, что поля подвергаются такому варварскому нашествию горожан. Нам очень жаль, что мы, сами того не желая, попали в конфликтную ситуацию. Но многих инцидентов можно было избежать, если бы люди были проинформированы и если бы владельцы полей соответственно и своевременно обозначали свои земли», - считают они.

Вчера Алекс подал заявление в полицию на владельца поля, однако его не стали рассматривать из-за отсутствия состава преступления.

С владельцем поля Rus.Postimees связаться не удалось.

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Ситуацию комментирует руководитель участковых полицейских Ляэне-Харьюской группы Ляэне-Харьюского отделения полиции Март Мерикюлль:

Вызов поступил вечером 10 июля, позже вызов был аннулирован. Сегодня участковый полицейский пообщался с обеими сторонами. На данный момент заявлений в полицию не поступало. Люди, которые хотят ознакомиться с чьими-то владениями, должны помнить, что возделанное поле – это не лес, где, например, разрешено находиться и собирать дары леса, если территория не обозначена. Возделанная земля (сад, поле) всегда является чьей-то собственностью.

Находясь на чужой территории, следует с уважением относиться к праву на собственность. Это означает, что повреждение поля, на котором растут какие-либо зерновые, горох, рапс и т.д., либо другой частной собственности, либо проникновение на сельскохозяйственную территорию не оправдано и не разрешается, если на это нет разрешения владельца. В случае, если владельцу частной территории был причинен ущерб, то владелец имеет право обратиться в полицию либо с иском по возмещению ущерба в суд.


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