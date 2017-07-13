В Японии впервые за полтора года провели смертную казнь

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Два преступника были казнены в Японии утром в четверг, 13 июля. Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на министерство юстиции, казнены были Масакадзу Нисикава, которому 61 год, и 34-летний Коити Сумида.

Первый 26 лет назад убил одну за другой четырех женщин – хозяек питейных заведений – в целях ограбления. В 2005 году он был приговорен к смерти. Второй убил и расчленил свою бывшую коллегу. Ему смертный приговор был вынесен в 2013 году.

Предыдущий смертный приговор в Японии был приведен в исполнение в ноябре прошлого года. С момента вступления в должность премьер-министра Синдзо Абэ в декабре 2012 года казнены 19 человек, смертная казнь проводилась в 11-й раз.

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Сейчас смертной казни ожидают около 130 человек. Смертная казнь в Японии осуществляется через повешение.

Международные правозащитные организации призывают Японию отменить эту меру наказания как негуманную. Осужденный может ждать казни годами, но узнает о ней только утром в день приведения приговора в исполнение.

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал поднять вопрос о возвращении смертной казни и заявил, что готов провести референдум по этому вопросу.


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