В США представлен новый проект санкций против КНДР

В США представлен законопроект, предполагающий введение новых санкций в отношении КНДР после совершенного на прошлой неделе запуска межконтинентальной баллистической ракеты. Ранее американские власти предупреждали, что в случае необходимости готовы применить силу для приостановки разработки ракетной программы Северной Кореи, но предпочтут ей глобальные дипломатические действия.

Американские сенаторы демократ Крис Ван Холлен и республиканец Патрик Туми представили законопроект, который предполагает введение санкций в отношении компаний, ведущих предпринимательскую деятельность с КНДР, сообщает РИА «Новости». «Мы представляем поддерживаемый обеими партиями законопроект, направленный на закрепление исполнения режима международных санкций против Северной Кореи», - сказал Ван Холлен в Вашингтоне.

По его словам, законопроект «затронет посредников и координаторов путем введения обязательных санкций и штрафов в отношении банков, компаний и финансистов, ведущих бизнес с Северной Кореей». Ранее постпред США при ООН Никки Хейли отмечала, что если Россия и Китай не поддержат введение новых санкций против КНДР, то Вашингтон пойдет «своим собственным путем».

Реклама

Пхеньян пригрозил превратить континентальную часть США в пепел

Тем временем Пхеньян предостерегает Вашингтон против использования силовых методов в отношении КНДР. Об этом говорится в комментарии информационного агентства ЦТАК, опубликованном в четверг, 13 июля в центральной газете «Нодон синмун» (Rodong Sinmun). «Судьба США превратится в трагедию с того самого момента, когда Вашингтон начнет на практике реализовать военный вариант нейтрализации КНДР», - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Авторы комментария

обратили внимание на усиление воинственной риторики в заявлениях представителей американской администрации,

в том числе президента США Дональда Трампа, после осуществленного в КНДР 4 июля запуска межконтинентальной ракеты «Хвасон-14». Также, отмечается в сообщении, в ответ на ракетный пуск КНДР ВС Соединенных Штатов и Республики Корея провели артиллерийские стрельбы, а также совместные тренировочные полеты с участием американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на полигоне в провинции Канвондо на юго-западе Южной Кореи.

Как считают в Пхеньяне, в результате таких безрассудных действий

«враждебная политика нынешней американской администрации достигла экстремального уровня»

. «Азартная игра Вашингтона с ядерным оружием может привести к тому, что континентальная часть США превратится в пепел», - предупреждает ЦТАК.

В минувший вторник США провели испытания системы противоракетной обороны THAAD, аналогичной той, которая развернута на Корейском полуострове. В ходе них была успешно сбита ракета-мишень средней дальности, которая могла бы быть запущена такими странами, как Северная Корея.

4 июля КНДР впервые успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету. Эксперты предположили, что запущенная Северной Кореей ракета «Хвасон-14» способна пролететь около 6200 миль (почти 9980 км), что помещает Сан-Франциско в радиус ее действия. В ходе испытаний ракета пролетела около 900 км. СМИ объявили этот шаг КНДР крупнейшим внешнеполитическим вызовом для администрации президента США Дональда Трампа.

Ситуацию обсуждал Совет Безопасности ООН, где США изложили свою позицию по давлению на КНДР. Там подчеркнули, что усиление санкций остается основным вариантом, но силовое решение исключать нельзя.





Еще по этой теме