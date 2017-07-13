Трамп уверен, что Путину была бы выгоднее президент Клинтон

Путин предпочел бы видеть президентом США Хиллари Клинтон, поэтому безосновательно считать, что Кремль пытался повлиять на ход выборов в пользу Дональда Трампа. Об этом заявил сам глава американского государства в эксклюзивном интервью христианскому телеканалу CBN (Christian Broadcasting Network), фрагменты которого были опубликованы в среду, 12 июля. В ходе беседы президент попытался убедить ведущего, насколько нелогичны обвинения в том, что Россия оказывала ему помощь в ходе избирательной кампании.

По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин был бы скорее удовлетворен приходом к власти Клинтон, поскольку на повестке дня республиканца стоит вооружение и экспорт энергоносителей из США, что противоречит российским интересам. «Если бы Хиллари выиграла, наша армия была бы уничтожена, наша энергия была бы гораздо дороже. Вот что Путину во мне не нравится», - заявил президент США.

Трамп заявил о необходимости диалога с Россией

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В то же время Трамп уверил, что «прекрасно находит общий язык» с президентом РФ. После первой личной встречи с российским коллегой на саммите G20 в Гамбурге, которая длилась 2 часа 15 минут, он заявил, что две ядерные державы должны поддерживать отношения. «Нам нужен диалог, - сказал глава США. - Если у нас не будет диалога, то это создаст много проблем для нашей страны и для их страны».

В качестве примера успешного диалога с РФ американский президент назвал решение о прекращении огня в Сирии. В то же время Трамп подчеркнул, что хотя в таких темах, как сирийский конфликт, он может найти с Путиным общий язык, его основные цели отличаются от целей российского коллеги, поскольку каждый из них действует в интересах своей страны.

8 июля газета The New York Times сообщила, что обсуждение вопроса возможного вмешательства России в выборы в США заняло у Трампа и Путина около 40 минут. По словам самого Трампа, вопрос о санкциях в отношении РФ не поднимался во время переговоров в кулуарах саммита «большой двадцатки» в Гамбурге. Вашингтон не снимет санкции с России до урегулирования кризисов в Сирии и на Украине, заявил президент США уже после диалога с Путиным.