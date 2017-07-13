Убийцу Немцова приговорили к 20 годам строгого режима

Московский окружной военный суд назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, наказание в виде 20 лет лишения свободы, передает «Интерфакс».

«Назначить Дадаеву окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы», - говорится в приговоре судьи Юрия Житникова, оглашенном в четверг в Московском окружном военном суде.

Коллегия присяжных 29 июня признала всех пятерых подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова виновными без снисхождения. Бывшего офицера батальона Министерства внутренних дел «Север» Заура Дадаева следствие считает киллером, который шесть раз выстрелил в спину Немцову, когда он шел по Большому Москворецкому мосту напротив Кремля. Свою вину Дадаев не признал.

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Анзор и Шадид Губашевы, по версии гособвинения, участвовали в планировании слежки за Немцовым и наблюдали за его убийством из автомобиля ZAZ Chance; Темирлан Эскерханов наряду со слежкой обеспечивал подельникам безопасность и помог скрыться из Москвы, а Хамзат Бахаев участвовал в сборе информации о Немцове, перевозил преступников на своем автомобиле и предоставил временное жилье в Подмосковье на период подготовки к убийству.

Защита подсудимых ранее уже заявила о намерении обжаловать приговор на основании обвинительного вердикта, который вынесет суд.

В то же время дочь политика Жанна Немцова считает, что дело осталось нераскрытым. Она напомнила, что «следствие умудрилось даже не найти» Руслана Мухудинова, водителя Руслана Геремеева, которому предъявлено заочное обвинение в организации убийства ее отца, «хотя мы его считаем одним из исполнителей». Она заключила, что это «не полноценное расследование, а его имитация».

«Следствием было практически достоверно установлено, что зам. командира батальона «Север» Руслан Геремеев (человек из близкого круга Рамзана Кадырова) был старшим в преступной группе, однако ему не было предъявлено заочного обвинения и он даже не объявлен в розыск», - добавила Жанна Немцова. При этом, по ее словам, «следствие и суд фантастически упорствовали в непризнании убийства политическим».

Помимо тех, кто оказался на скамье подсудимых, их сообщник Беслан Шаванов погиб при задержании в Грозном. Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, который с ноября 2015 года находится в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, когда он возвращался домой со своей спутницей, украинской моделью Анной Дурицкой. Убийца выпустил шесть пуль в спину Немцову, четыре из них достигли цели. К этому времени автомобиль сообщника бандита поравнялся с местом происшествия, киллер сел в машину и они уехали. Немцов умер на месте от полученных ранений.







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