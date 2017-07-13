На Сицилии из-за лесных пожаров эвакуировали сотни туристов

Из-за жаркой погоды и отсутствия осадков на Сицилии начались сильные пожары - в среду 12 июля сообщили итальянские СМИ.

Отмечается, что спасатели борются с природными пожарами, которые охватили весь юг страны, всего около 200 очагов. Больше всего огонь угрожает населенным пунктам на северо-востоке итальянского острова, а также опасная ситуация наблюдается в пригородах Мессины и Катании, под Неаполем на склонах вулкана Везувий.

Сотни туристов и местных жителей были экстренно эвакуированы из курортного города Трапани. Пламя вплотную подошло к городу. Дороги оказались отрезанными. Людей вывозили по морю.