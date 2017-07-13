Макрон обвинил Германию в получении выгоды от дисбаланса в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон
 

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters/ScanPix

Экономический дисбаланс между странами еврозоны продолжает усиливаться и Германия получает выгоду от этого, что является неправильным, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

В настоящее время «страны (ЕС), у которых уже есть долг, набирают еще больше обязательств, в то время как конкурентоспособные государства лишь укрепляют свои позиции», заявил он в интервью изданию Waz.

Германия относится к «победителям» - она смогла провести реформы и теперь «выигрывает от дисбалансов в еврозоне», заявил французский лидер, отметив, что это не идет на пользу всему Евросоюзу. «Такая ситуация нездорова, потому что не может быть устойчивой», - пояснил он.

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По словам Макрона, он хотел бы видеть еврозону более гомогенной. Для этого Евросоюзу необходимо разработать механизмы, которые сделают финансовую ситуацию в содружестве более справедливой. «Это ключ к устойчивому союзу, - считает Макрон. - Нам нужна еврозона с общим бюджетом, правительством, которое будет распределять этот бюджет и осуществлять демократический контроль, которого сегодня не существует».

После прихода к власти весной этого года Макрон пообещал, что Франция начнет работу над реформированием Евросоюза совместно с ФРГ.

В частности, сообщалось, что уже в ближайшее время будет создана дорожная карта по проведению реформ внутри единого европейского пространства.

Об этом было заявлено в ходе первого заграничного визита Макрона в качестве президента Франции, который он, как и его предшественник, нанес в ФРГ.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель не исключала изменения европейских договоров, если это пойдет на благо Евросоюзу. «С точки зрения Германии, изменение договоров возможно», - заявляла она (цитата по ТАСС).

Между тем СМИ отмечали, что анонсированные перемены если и произойдут, то, вероятно, не скоро. В частности, французская газета Le Figaro писала, что Берлин не станет инициировать какие-либо еврореформы в ближайшие месяцы - до тех пор, пока в Германии не пройдут парламентские выборы и Меркель в случае переизбрания не получит новый мандат на формирование правительства.

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