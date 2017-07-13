Китай стал крупнейшим импортером нефти в мире

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Китай в первом полугодии стал крупнейшим в мире импортером нефти, обойдя по этому показателю США. В январе-июне текущего года импорт этого топлива в Китай вырос на 13,8% - до 212 млн баррелей, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления страны.

Китай в первом полугодии закупал примерно 8,59 млн баррелей в сутки (б/с), тогда как США ввозили 8,14 млн б/с.

Китай нарастил импорт нефти на фоне усилий по созданию стратегических запасов и повышенного спроса со стороны независимых нефтеперерабатывающих компаний.

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Импорт другого энергоресурса, угля, также вырос в первом полугодии, рост составил 23,5% - до 763,2 тыс. тонн в сутки. В июне Китай импортировал в среднем 720 тыс. тонн угля в сутки.

В первом полугодии цены на уголь на внутреннем рынке КНР были высокими, говорят эксперты, тогда как на мировом рынке стоимость угля сравнительно низкая. При этом во втором полугодии, по мере прекращения действия ограничений на добычу угля в Китае, его импорт может сократиться. Кроме того, Китай нарастил импорт железной руды в июне до 94,4 млн тонн с 91,5 млн тонн в мае.

Вместе с тем экспорт стали из Китая, крупнейшего производителя и потребителя в мире, в первом полугодии рухнул на 28%, до 41 млн тонн.

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