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Tallink Grupp AS продает за 133,5 млн евро два ранее зафрахтованных судна.

Дочерние предприятия Tallink Grupp - Baltic SF VII Ltd и Baltic SF VIII Ltd - продают фирме Stena Ropax Limited два судна - Stena Superfast VII и Stena Superfast VIII. Стоимость сделки составляет 133,5 млн евро, сообщил Tallink на биржу.

Суда будут переданы продавцу в декабре 2017 года. До этого времени они продолжат оперировать линии в водах Великобритании в соответствии с фрахтовым договором, заключенным в августе 2011 года.

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Полученные от продажи судов средства улучшат финансовое положение концерна, но прибыль не имеет серьезного влияния на консолидированные экономические результаты Tallink Grupp.


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