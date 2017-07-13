Туск призвал Россию освободить украинцев

Дональд Туск призвал к немедленному освобождению незаконно удерживаемых на территории России и аннексированного ею Крыма граждан Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

«Призываю немедленно освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан, которые находятся в России и на Крымском полуострове», - сказал Туск на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в четверг в Киеве.

Туск также заявил, что ЕС не признает незаконной аннексии Россией Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и санкции в отношении РФ будут сохраняться до восстановления украинского суверенитета.

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Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко обсудил с лидерами ЕС план Маршалла для Украины.