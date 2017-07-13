В Малайзии надеются, что обвиняемые в гибели Boeing 777 станут известны скоро

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Министр транспорта Лиоу Тионг Лай выразил надежду, что список людей, ответственных за гибель 17 июля 2014 года в Донецкой области Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, станет известен к концу 2017 года, сообщает Reuters.

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В Нидерландах на прошлой неделе объявили, что подозреваемые предстанут перед голландским судом. «Надеюсь, в конце года или в начале следующего мы получим решение о том, кому можно предъявить обвинения в суде», - сказал Лиоу.

В середине ноября 2016 года министр транспорта Малайзии заявил, что следствию известны имена 100 подозреваемых, ответственных за гибель лайнера. Сегодня он добавил, что выводы следователей были обоснованными. «Мы уверены, что сможем определить преступников и привести их в суд», - отметил он.

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Он призвал человека, непосредственно виновного в пуске ракеты из «Бука», признаться в преступлении. 68-летний Мохаммад Салим Сармо, сын которого был на борту MH17, сказал, что ждет справедливости.

«Нам сказали, что это всего лишь вопрос времени, и они смогут привлечь их к ответственности»,

- отметил он.

Как сообщает новостной портал Free Malaysia Today, эти заявления были сделаны после закрытой поминальной церемонии по случаю третьей годовщины гибели самолета. В Куала-Лумпуре мероприятие было проведено раньше, потому что 17 июля еще одно пройдет в Нидерландах, на него приглашены все семьи погибших.

Министр сказал, что, хотя настроение было мрачным, семьи погибших были настроены решительно, хотели получить больше информации о проводимом расследовании и найти виновных. «Я думаю, это был хороший диалог и очень хорошая встреча памяти погибших в этой трагедии», - сказал министр транспорта.

Ранее адвокат жертв катастрофы обратился к российскому президенту Владимиру Путину через СМИ

и призвал признать ответственность перед погибшими за уничтожение самолета.

Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина договорились, что суд над подозреваемыми по делу о крушении самолета пройдет на территории Нидерландов, поскольку суд в Гааге более приспособлен для проведения международных процессов.

Малайзийский самолет Boeing-777, вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Жертвами крушения стали все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди погибших были граждане 10 государств, большинство из них - подданные Нидерландов.

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