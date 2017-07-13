Эстония: Началась операция по ликвидации безгражданства

Правительство Эстонии в четверг, 13 июля, одобрило проект договоров о гражданстве — это значит, что в будущем желающие получить гражданство Эстонии лица смогут для достижения своей цели заключать с государством договор о сотрудничестве.

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По словам главы МВД Андреса Анвельта, уже в ближайшее время, после того как Рийгикогу придаст законопроекту законный статус, прожившие в Эстонии не менее пяти лет люди смогут заключать с государством договор.

По условиям договора, лицо обязуется достичь уровня B1 во владении эстонским языком и продолжить его изучение.

«Лицо также обязуется после языкового обучения ходатайствовать о гражданстве Эстонии», - пояснил Анвельт.

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По его словам, для заключения подобного договора необходимо соответствие всем перечисленным в законе о гражданстве условиям. «Один из главных пунктов — чтобы человек не был осужден», - отметил Анвельт.

По его словам,

государство оплатит языковое обучение.

Кроме того, по соглашению с работодателем заключивший договор о гражданстве сможет получать на один учебный модуль в год 20 выходных, которые государство компенсирует в размере средней зарплаты. «Это так называемый учебный отпуск на языковое обучение.

Договор будет считаться соблюденным, если человек прошел языковые курсы в требуемом объеме, сдал языковой экзамен на уровень B1 и подал Департаменту полиции и погранохраны ходатайство о предоставлении гражданства», - сказал Анвельт.

Если человек нарушит договор, у государства в его отношении возникнет право требования. «Поначалу планируется, что в проекте договора о гражданстве будет участвовать до 1000 человек в течение трех лет», - добавил Анвельт.

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