В Италии горят склоны вулкана Везувий: началась эвакуация

В Италии загорелись склоны вулкана Везувий. Местных жителей и туристов пришлось эвакуировать, передает Іndependent.

Отмечается, что над Неаполем и окрестностями пролетели огромные облакадыма, вызвав опасения, что вулкан начал извергаться. Однако, по всей видимости, причина пожара не в вулканической активности, а целой серии поверхностных пожаров.

Пожарные пытаются помешать распространению огня, однако полностью потушить пламя у них пока не получается из-за засухи.

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Также местные власти опасаются, что огонь может распространиться на места захоронения отходов на склонах вулкана, что потенциально может привести к выбросам токсичного дыма.

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