Глава МИД Германии неожиданно отменил встречу с Лавровым

Зигмар Габриэль
 

Зигмар Габриэль. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Глава МИД Германии Зигмар Габриэль отменил встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым и участие в совместных мероприятиях с российской делегацией в Берлине. Об этом сообщает МИД ФРГ в четверг, 13 июля.

Внешнеполитическое ведомство объяснило это тем, что у Габриэля высокая температура в результате заболевания.

Между тем еще сегодня утром Габриэль смог принять участие в совете министров Франции – Германии, который проходил в Париже.

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Также отмечается, что Лавров примет участие в запланированных в Берлине мероприятиях, несмотря на отсутствие Габриэля.

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