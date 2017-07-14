Франция и Германия разработают новый истребитель

Германия и Франция договорились о сотрудничестве в ряде оборонных проектов по итогам совместного совета министров, который прошел сегодня в Париже при участии лидеров стран – президента Эммануэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.

В частности, страны намерены вместе работать над созданием нового европейского истребителя, танка и патрульного самолета базовой авиации. В работе над этими проектами смогут принять участие также другие европейские страны.

Кроме того,

Франция и Германия собираются унифицировать шифрование коммуникации своих военных,

чтобы армии двух стран могли быстро и эффективно обмениваться информацией. Кроме того, кибервойска обеих стран должны будут усилить сотрудничество.

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Также Меркель объявила о начале реформы еврозоны еще в текущем году. При этом она не стала раскрывать детали, объяснив это тем, что для реализации планов необходимо дождаться результатов парламентских выборов в Германии, которые состоятся 24 сентября.

Вместе с тем Меркель повторила, что открыта для обсуждения вопросов единого бюджета еврозоны, введения должности министра финансов еврозоны и создания европейского валютного фонда.