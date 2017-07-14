Жители не хотят сдавать свои квартиры беженцам

Чтобы найти подходящее жилье для одного соискателя убежища социальным работникам приходится осмотреть примерно 20 квартир, - рассказала сегодня в передаче «900 секунд» канала LNT руководитель общества «Drošā māja» Сандра Залцмане.

По ее словам, большинство владельцев жилья по-прежнему не хотят сдавать свои квартиры ищущим убежища. В основном жители боятся, что эти арендаторы не смогут вовремя внести плату за жилье.

Однако есть и владельцы квартир, которым не так важно, кому сдавать собственность.

В сфере трудоустройства ищущих убежище есть положительные сдвиги - латвийские предприниматели стали охотнее предоставлять им работу, даже с совсем минимальными знаниями латышского языка. Однако Залцмане признает, что три месяца, которые отведены ищущим в Латвии убежища для того, чтобы они получили статус беженца или альтернативный статус, абсолютно недостаточно для адаптации в стране. Речь идет не только о знании латышского языка, но и в целом о понимании того, как устроено государств, как функционирует рынок труда и аренды жилья.