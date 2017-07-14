Русский пытается доказать в суде, что он эстонец

Родившийся в Петербурге и до сих пор живущий там гражданин России Георгий Симул (54) еще несколько лет назад не имел с Эстонией практически никаких связей. Но жизнь внесла свои коррективы, и теперь Симул считает себя гражданином Эстонии по рождению и требует в суде, чтобы это признала и республика.

Живущий в хорошем материальном достатке петербургский бизнесмен от недвижимости каждый месяц приезжает в Эстонию отдохнуть. В последний раз был на Õllesummer, но по финской визе, которую проще получить. Эстонский язык Георгий Симул не знает, но кроме русского, говорит на английском и французском языках.

И о культуре Эстонии у него особых знаний нет, но, несмотря на это, он готов отказаться от гражданства России и переехать вместе с женой и четырьмя дочерьми, младшей из которых пять, а старшей – 21 год в Эстонию.

«Важно быть гражданином свободного мира, особенно, учитывая будущее моих дочерей,

- объяснил Симул, который надеется, что младшая дочь пойдет в первый класс в Таллинне. – Мы купили дом в Пирита». Симул обещает выучить эстонский язык и демонстрирует нынешние достижения: «Tere hommikust, tere õhtust».

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Частные поездки Георгия в Эстонию начались почти два года назад. Именно тогда, по словам Симула, ему посоветовали в одном турагентстве изучить свое происхождение, в результате чего он вступил в судебные споры с Эстонией, которые продолжаются до сих пор. Для этого дела он нанял одного из лучших адвокатов Олави-Юри Луйка.

«Я пошел просить визу и в турфирме мне сказали, мол, у тебя интересная фамилия, откуда ты родом? – вспоминает Симул. –

Когда я сказал, что мои родственники из Эстонии, мне посоветовали проверить, вдруг мои предки – оптанты. Оптанты? Что это значит?»

Оптантами называют эстонцев, уехавших до объявления независимости, которым на основании Тартуского мирного договора дали возможность выбрать гражданство Эстонии, проживая в России. Право выбора получили и переехавшие из вырумааского Сымермалу в Псковскую область Яан и Каролина Симмул, которых вместе с семилетним сыном Аугустом в 1921 году объявили гражданами Эстонии. Это доказывают находящиеся на хранении в нашем Госархиве документы, которые разыскал Георгий Симул. На их основании он считает себя гражданином Эстонии по рождению, поскольку Август – это его дедушка.

Кто объяснит Тартуский мир?

«Моя пробабка Каролина очень плохо говорила по-русски, и я ее совсем не понимал, когда ребенком ездил к ней летом в гости, - вспоминает Симул и рассказывает историю, как его после нахождения архивных документов поздравляли в эстонском консульстве в Петербурге. – Сказали – поздравляем, у вас теперь есть право получить гражданство».

Но поздравления были преждевременными. Вместе с ходатайством о получении эстонского паспорта, российский предприниматель подал в Департамент полиции и погранохраны в апреле прошлого года и документы 1921 года, где черным по белому написано, что его дедушка Аугуст «принят в гражданство».

Но департамент ходатайства не удовлетворил. Все до сих пор ломают головы над тем, что все же имелось в виду в тексте Тартуского мирного договора и у кого есть право на получение гражданства Эстонии. Конечно, есть много старых документов и записей, но их можно трактовать произвольно. Это принесло с собой правовую неразбериху, при которой Эстонии один раз принимает такое решение, а в другой раз – другое. Один раз гражданство по таким документам дают, а в другой – нет. Оставшиеся ни с чем обращаются в суд, в котором кроме Симула сейчас спорят пять потомков эстонцев. В последние годы Департамент полиции и погранохраны выбрал позицию, что зарубежные эстонцы, которые не вернулись на родину, гражданство все же не получают. И поскольку Яан, Каролин и Аугуст все умерли в России, то они не были гражданами. Они не выполнили условие Тартуского мирного договора и не вернулись в Эстонию, считает департамент.