«Ловца покемонов» Соколовского внесли в список террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, прославившегося ловлей покемонов в храме и осужденного за оскорбление чувств верующих и возбуждение ненависти по религиозному признаку, в перечень действующих террористов и экстремистов. В перечне, опубликованном на сайте службы, он идет под номером 5847. Об этом сообщил РИА «Новости» в пятницу, 14 июля, его адвокат Алексей Бушмаков.

Адвокат Павел Чиков рассказал «Новой газете», что Соколовский попал в перечень потому, что вступил в силу приговор суда. «Все его банковские счета заблокированы», - отметил Чиков в своем Twitter.

Сам Соколовский в своем Twitter подтвердил, что попал в перечень, и пожаловался, что из-за этого потерял доступ к платежным сервисам Webmoney, QIWI и PayPal.

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«Мда, ведь все террористы за WMR со своих счетов бомбы покупают»,

- добавил он.

Всего в списке действующих экстремистов и террористов 7524 человека.

Неделю назад, 7 июля, Свердловский областной суд смягчил приговор Соколовскому с 3,5 лет условного заключения до двух лет и трех месяцев. Апелляционная инстанция исключила из приговора обвинение в незаконном хранении спецсредства - ручки с камерой.

Защита Соколовского планирует оспорить законность самой уголовной статьи за оскорбление чувств верующих. В обвинении остались абсурдные, по мнению защиты, эпизоды, где Соколовский говорит об отрицании бога и пророков. Руслан Соколовский получил известность как блогер, ловивший покемонов в Храме-на-Крови Екатеринбурга. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно по обвинению в оскорблении чувств верующих и в возбуждении ненависти по религиозному и национальному признакам.

Также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.







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