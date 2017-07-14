Любительница селфи разбила в галерее экспонаты на $200 тысяч

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Американка нанесла ущерб в 200 тысяч долларов и з-за неудачной попытки сделать селфи в галерее 14th Factory в Лос-Анджелесе, передает Mashable.

Девушка попыталась присесть на корточки перед выстроенными в ряд постаментами с объектами инсталляции, но не смогла удержать равновесие и задела один из них. В результате один за другим упали сразу десять выстроенных в ряд постаментов.

По данным администрации, были повреждены три фигуры из серии Hypercaine.

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Объекты, созданные художниками Саймоном Берчем, Глорией Ю, Габриеэлем Чаном и Джейкобом Блитцером, представляют собой короны различных цветов и форм.

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