В Швеции за убийство из-за фото на Facebook осуждены шесть человек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Суд шведского города Евле приговорил шестерых участников убийства к различным срокам тюремного заключения. Об этом сообщает The Local.

Как установило следствие, в 2015 году 23-летний Рамин Шерзай начал встречаться с замужней женщиной. Через некоторое время женщина ушла от супруга, а затем прекратила отношения и с Шерзаем.

Как уточняет Aftonbladet, обиженный ухажер создал поддельную страницу на Facebook и выложил фотографии, на которых парочка была запечатлена в момент поцелуя. С этого аккаунта Шерзай отправил мужу своей возлюбленной и нескольким его родственникам запрос на добавление в друзья.

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Действия молодого мужчины были расценены членами семьи как оскорбление. Обидчика подстерегли на одной из площадей города, избили, вывезли на машине в пустынное место и задушили.

Суд пришел к выводу, что убийство было совершено группой лиц по предварительному сговору. В итоге пожизненное заключение получили пять человек, включая оскорбленных супругов. Еще один фигурант дела приговорен к 14 годам тюрьмы.

Убийство чести — преступление, совершаемое родственниками женщин, которые навлекли на семью позор. Подобные случаи, в частности, нередко фиксируются в Пакистане: считается, что там от рук родственников ежегодно погибают свыше 500 женщин.


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