Cторонницу Навального посадили на трое суток за сравнение Путина с Гитлером

Октябрьский районный суд города Владимира арестовал на трое суток гражданскую активистку и участницу антикоррупционного митинга 12 июня Викторию Лобову за сравнение президента РФ Владимира Путина с Адольфом Гитлером, сообщает «ПроВладимир».

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Девушку признали виновной в публичном демонстрировании нацистской символики из-за того, что она разместила в социальной сети «ВКонтакте» картинку, на которой Путин изображен в нацистской форме со свастикой. На коллаже написано: «Они оба начинали с олимпиады, они оба напали на Украину, они оба опозорили на весь мир свои страны».

По мнению суда, Лобова, разместив эту картинку в свободном доступе в интернете, нарушила сразу несколько законов - «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности». Оба документа запрещают использование, пропаганду или демонстрирование «в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

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Часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ по этому правонарушению предусматривает штраф от одной до двух тысяч рублей или арест до 15 суток.

Отметим, Лобовой, можно сказать, повезло, так как чебоксарский волонтер штаба Навального Алексей Миронов после такого же действия стал фигурантом уголовного дела об экстремизме.

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