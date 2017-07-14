Туристам в Милане запретили пользоваться селфи-палками

 

Фото: AP/Scanpix

Мэрия Милана запретила использовать селфи-палки, а также пить из стеклянных емкостей и жестяных банок в общественных местах. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает The Local.

Ограничение вводится как для туристов, так и для местных жителей. Оно будет действовать до 13 августа. В администрации итальянского города не исключают, что запрет может быть продлен и на более длительный срок.

Данное правило также коснулось фейерверков. Кроме того, под запрет попала уличная торговля, в частности, продажа еды из автофургонов-закусочных.

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На такие меры городская администрация пошла в целях борьбы с мусором в Милане и антисоциальным поведением гостей города и местных жителей. Советник мэрии по безопасности Кармела Роцца (Carmela Rozza) выразила надежду, что запрет приучит людей пить из пластиковых стаканов, а не из бутылок и банок.

Как уточняет издание Corriere Milano, данное правило коснется шести популярных туристических районов Милана. Какое наказание ждет нарушивших новый запрет граждан, не уточняется.

Ранее в июле стало известно, что в Риме ввели ограничения на употребление алкоголя на улицах и продажу спиртного поздним вечером и ночью. Тем, кто не будет подчиняться данным требованиям, пригрозили штрафами в 150 и 280 евро соответственно.


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