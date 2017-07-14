Гавайский судья ослабил миграционный указ Трампа

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Федеральный судья Деррик Уотсон от штата Гавайи ослабил действие миграционного указа американского президента Дональда Трампа, который ввел ограничения на въезд в страну граждан шести преимущественно мусульманских стран (Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена) и беженцев. Уотсон расширил список проживающих в США родственников, наличие которых у соискателей визы является основанием для разрешения на въезд.

В июне Верховный суд США постановил, что администрация президента может начать реализацию указа, однако обязана сделать исключение для людей, у которых есть тесные связи с людьми или организациями в Соединенных Штатах. После этого Белый дом согласился пускать в страну тех жителей шести заблокированных стран, у которых в США проживает муж или жена, родители, близкие родственники супруга или супруги, дети, жених или невеста, а также братья или сестры. Гавайский судья расширил этот список, включив туда бабушек и дедушек, а также других родственников.

Кроме того,

Уотсон постановил сделать исключение для беженцев, которые уже получили подтверждение о готовности разместить их в США.

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Окончательное решение по миграционному указу Трампа будет принято в октябре, когда Верховный суд рассмотрит апелляцию на блокирование этого документа. До этого момента основные его положения имеют законную силу.

Напомним, Трамп рассматривает возможность закрытия суда, который заблокировал два его исполнительных указа.


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