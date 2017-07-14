Нападение на отель в Хургаде: погибли туристы

 

Фото: AHMED ABD EL-GAWAD / AFP

На жильцов отеля на популярном курорте Хургада в Египте напали с ножом, две украинские туристки погибли. Об этом нападении сообщило МВД Египта в Facebook около пяти вечера в пятницу, 14 июля. Позже эту информацию опровергли, сообщив, что погибли не украинцы, а немцы.

Ранения получили еще четверо туристов. Мотив нападавшего неизвестен, он задержан и дает показания.

Информация о национальностях погибших и раненых противоречива и в течение дня менялась.

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Все подробности нападения в Хургаде:

- Свежие данные от властей Египта: двое погибших туристов не украинцы, как сообщалось ранее, а немцы. А двое из четырех пострадавших – граждане Чехии.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности региона Красного моря генерала Мохамеда эль-Хамзави.

- По словам очевидцев, нападавшему на вид 25 лет, он высокого роста. После нападения он позвонил кому-то по мобильному телефону и попросил забрать его. После этого вошел в море и поплыл, но полиция на катере помешала ему удалиться от берега, он вернулся на пляж, где и был задержан охранниками отеля. Своей целью он выбрал именно иностранцев.

«Отойдите от меня, мне не нужны египтяне, не вас я ищу»,

- процитировал нападающего один из отдыхающих.

- Посол Украины в Египте Геннадий Латий не подтвердил гибель украинцев в Египте. «По нашей информации, погибли два человека. По нашей информации, это могут быть граждане или Германии, или Армении», - сказал он.

Также, по его словам, ранена женщина, Елена Михайленко, которая родилась в Украине, но является гражданкой РФ.

А теракт, отметил посол, был совершен тремя людьми, причем в двух гостиницах - Zahabia и Sunny Days El Palacio.

- Газета Аль-Ватан пишет, что нападавший беспорядочно наносил удары ножом по туристам, находившимся рядом.

- По информации издания Ахль Маср, преступник страдает психическим заболеванием.

- По обновленным данным СМИ, среди раненых - одна россиянка, одна полячка и двое сербов. У россиянки несколько ножевых ранений, но ее жизнь вне опасности. По данным генконсула РФ, эта женщина имеет украинское и российское гражданства.

- В Министерстве внутренних дел Египта сообщили - нападавший приплыл к гостинице с соседнего общественного пляжа. По данным АР, его арестовали сразу после нападения.

- Пострадавшие туристы туристы доставлены в местную больницу. Российские СМИ сообщают, что россияне в этом инциденте не пострадали.

- Буквально сегодня утром распространилась рекомендация МИДа Украины гражданам воздержаться от поездок в Египет и Индию в связи с угрозами безопасности в этих странах.

- Также сегодня утром в Каире было совершено нападение на контрольно-пропускной пункт, в результате погибли пятеро египетских полицейских.


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