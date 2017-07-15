На Украине депутат побил школьника за пост в Facebook

 

Фото: скриншот видео

В Киевской области депутат Киево-Святошинского райсовета Александр Паламарчук угрожал насилием 16-летнему школьнику из села Гатное Сергею Чагарову. Об этом сообщает портал Громада Київщини.

Во время очередного заседания сессии Гатненского сельского совета депутат возмутился сообщениями подростка в Facebook. Паламарчук подошел к несовершеннолетнему, схватил его за шею и начал требовать, чтобы Чагаров прекратил упоминать его жену, гражданку России. «Я тебе зубы выбью, и будет тебе свобода слова», – заявил Паламарчук.

Как сообщает издание, брат Паламарчука ударил школьника по лицу, из-за чего началась потасовка, приведшая к прекращению сессии.

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Чагаров заявил порталу, что вызвал патрульных, но те не приняли заявления.

«Если у парня есть родители, пусть обращаются к нам с заявлением. Тогда мы будем реагировать. А там зависит от квалификации, будет ли это административная ответственность или уголовное производство», – пояснил ситуацию пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Николай Жукович.


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