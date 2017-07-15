Белоруссия категорически против размещения военных НАТО в странах Балтии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Белоруссия категорически против размещения военных контингентов стран НАТО на территории государств Балтии и Польши, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в интервью испанскому изданию El Pais.

«Размещение новых военных контингентов не будет способствовать стабильности и безопасности в этом регионе, поэтому мы категорически против размещения контингента НАТО в странах Балтии и Польше. Это обязывает другую сторону принять меры и способствует гонке вооружений, как при Холодной войне», - сказал Макей.

Он также прокомментировал возможность размещения российской военной базы на территории Белоруссии. «Новая иностранная военная база в Белоруссии не имеет смысла, потому что современное оружие позволяет России реагировать одинаково быстро с собственной территории. Мы не хотим быть новым раздражающим фактором в нашем регионе», - подчеркнул белорусский министр.

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Кроме того, Макей затронул тему предстоящих совместных с Россией военных учений «Запад-2017».

«Они являются плановыми учениями, которые проводятся каждые два года. Необходимо подождать, пока они закончатся, чтобы все увидели абсурдность выдвинутых обвинений. Наши соседи могут быть спокойны, так как территория Булоруссии никогда не будет источником войны или военной угрозы. Учения будут транспарентными. Мы пригласим наблюдателей из соседних стран, представителей ОБСЕ и аккредитованных посольств», - отметил глава МИД.

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