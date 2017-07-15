Черноморский флот России отработал новые ракетные удары

Российский ракетный комплекс Бастион
 

Российский ракетный комплекс Бастион. Фото: Минобороны РФ

Российские военные осуществили электронные запуски ракет по группировке кораблей условного противника.

На российском Черноморском флоте завершилась проверка боевой готовности, в ходе которой по тревоге были подняты отдельные береговые и корабельные соединения ЧФ.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя ЧФ капитан 1 ранга Вячеслава Трухачева.

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«Корабли соединений ракетных катеров и охраны водного района выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным и воздушным целям, а расчеты береговых ракетных комплексов Бастион и Бал совместно с ракетными катерами выполнили электронные пуски, отработав нанесение ракетных ударов по группировке кораблей условного противника», – сказал Трухачев.

По его словам, в ходе проверки готовности ЧФ задачи в море выполняли более 20 кораблей и судов обеспечения и около 100 единиц боевой и специальной техники береговых соединений флота.

«В настоящее время силы Черноморского флота, поднятые по тревоге в ходе проверки боевой готовности, возвращены в пункты постоянной дислокации», – добавил Трухачев.

Как сообщалось, в марте нынешнего года на побережье Черного моря Россия развернула ракетные комплексы Бастион и артиллерийские Берег.

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